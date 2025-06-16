Из Йемена запустили баллистическую ракету по Израилю

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Израиль засек пуск ракеты из Йемена, военные работают над ее перехватом, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной оборон‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ы ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении военных в телеграм-канале.

В городе Беэр-Шеве на юге страны и в прилегающих районах пустыни Негев в настоящее время звучат сирены воздушной опасности, передают местные СМИ.

Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что эта ракета упала до того, как смогла войти в израильское воздушное пространство.



