ВМС Израиля нанесли удары по объектам хуситов в порту Ходейда

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Корабли Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты в порту Ходейда, который, по утверждениям армии, использовался хуситами в военных целях, сообщили в ЦАХАЛ.

"Этим утром, во вторник, корабли-ракетоносцы израильских ВМС нанесли удары по целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в порту Ходейды в Йемене", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

По утверждению военных, удары были необходимы, чтобы пресечь использование порта в военных целях.

В армии добавили, что перед нанесением ударов предупредили о них население Ходейды, чтобы снизить риск жертв среди мирных жителей.

В сообщении отмечается, что удары стали ответом на проводимые хуситами запуски ракет и дронов в сторону Израиля.

Ранее в этом году Израиль уже наносил удары по Ходейде.

По информации Associated Press, ЦАХАЛ нанес удары по портовым докам, вероятно, повредив объекты, использующиеся для доставки гуманитарной помощи в Йемен. Агентство отмечает, что это первый случай использования кораблей израильских ВМС против хуситов.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.