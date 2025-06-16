В ЕС хотят правовым путем обойти вето Венгрии и Словакии на запрет импорта газа из РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен добиться полного запрета поставок газа РФ и использовать положения торгового права, чтобы обойти вероятное вето Венгрии и Словакии на санкции против российского газа, сообщило в понедельник издание Financial Times (FT) со ссылкой на проект предложений.

"Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить, чтобы ЕС, основываясь на торговом праве, запретил все новые газовые контракты с Россией. Этот шаг нацелен на обход любого потенциального вето Венгрии и Словакии", - говорится в публикации.

Тем самым ЕК желает задействовать торговое право Евросоюза, а не санкционный механизм, требующий единогласного одобрения стран-участниц ЕС. Европейское торговое право позволяет принимать решения большинством голосов.

По данным газеты, предложение ЕК, которое представят во вторник, предполагает введение запрета компаниям подписывать новые контракты на поставки российского газа, при этом запрет вступит в силу немедленно. Существующие краткосрочные контракты на поставку газа по трубопроводам и сжиженного газа из России должны быть прекращены с 2026 года, а долгосрочные контракты - с 1 января 2028 года.

Издание сообщает со ссылкой на два неназванных источника, что Венгрия и Словакия, которые импортируют российский газ, получат отсрочку до 2027 года, чтобы постепенно отказаться от существующих контрактов.

Кроме того, говорится в публикации, европейские компании будут обязаны предоставлять таможенным органам подробную информацию о контрактах на газ, чтобы доказать, что газ идет не из России.

ЕК объявила 6 мая, что рассчитывает прекратить весь импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года.