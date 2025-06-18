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Главы словацкой SPP и Газпрома обсудили вопросы поставок газа в Словакию

Главы словацкой SPP и Газпрома обсудили вопросы поставок газа в Словакию
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с генеральным директором словацкой компании SPP Войтеха Ференца вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром".

SPP является крупнейшим поставщиком природного газа в Словакии, занимается куплей-продажей природного газа и электроэнергии, а также транспортировкой и хранением газа. 100% акций компании принадлежат Словацкой Республике.

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Как сообщалось, ЕК предложила отказаться от поставок российского газа в страны альянса с 2028 года. SPP заявила, что не согласна с этим планом. "Политическое решение не содержит достаточных юридических и финансовых анализов последствий и расчетов влияния предлагаемых мер по прекращению импорта российского природного газа, что может оказать существенное негативное влияние на конкурентоспособность делового сектора Европейского союза", - говорится в пресс-релизе SPP.

Кроме того, считают в компании, план может исказить свободный энергетический рынок и существенно угрожать безопасности поставок энергоносителей для некоторых регионов континента, включая Центральную и Восточную Европу.

SPP подчеркнула, что расторжение долгосрочного контракта может быть расценено "Газпромом" как одностороннее нарушение договорных обязательств. "В соответствии с принципом "бери или плати", если SPP или Словакия прекратит импорт российского топлива с 1 января 2028 года, существует риск , что "Газпром" потребует оплаты всего нереализованного объема газа, что по текущим ценам на природный газ составляет около 16 млрд евро", - говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Компания подчеркивает, что обеспечение альтернативных поставок газа будет "в значительно менее благоприятных экономических условиях".

Словакия Газпром Алексей Миллер SPP
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