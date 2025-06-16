В Тегеране задумались о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщила в понедельник The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря иранского МИД Эсмаила Багаи.

По словам Багаи, парламент Ирана готовит законопроект, предусматривающий выход страны из ДНЯО.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​При этом пресс-секретарь иранского МИД подчеркнул, что Тегеран по-прежнему выступает против разработки оружия массового уничтожения.

Ранее президент страны Масуд Пезешкиан неоднократно заявлял, что Иран не намерен создавать ядерное оружие, но будет отстаивать своё право на развитие атомной энергетики и научные исследования.

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана. Ее заявленная цель - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.