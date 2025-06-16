Трамп вначале не поддерживал план Израиля нанести удар по Ирану, затем дал молчаливое согласие

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп поначалу был настроен против стремления Израиля атаковать Иран, но позднее согласился на подобные действия, сообщает в понедельник NBC со ссылкой на многочисленные источники в США и на Ближнем Востоке.

"Трамп был против варианта с израильскими военными действиями в отношении Ирана, отдавал предпочтение переговорам, а не бомбардировкам", - информирует телеканал.

"После решающего брифинга председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна об израильских планах и вариантах США с поддержкой операции Трамп дал молчаливое согласие и решил предоставить ограниченную американскую помощь. Когда Кейн вел брифинг 8 июня, Трамп был все более раздражен тем, что Иран не давал ответ на очередное предложение по ядерному соглашению", - отмечает телеканал.

При этом к 8 июня израильские власти уже делились с Вашингтоном своими планами операции против Ирана.

По данным NBC, за прошлую неделю Трампу пришлось принять тот факт, что Израиль пойдет на военную операцию, а США нужно предоставить ему поддержку.

Трамп изменил свое мнение о необходимости операции в том числе под влиянием принятой в прошлый четверг резолюции Совета управляющих МАГАТЭ с утверждениями, что Иран не полностью соблюдает свои обязательства в ядерной сфере.

Телеканал напоминает, что Израиль сильно зависит от предоставляемых США разведданных, поставляемых американцами противобункерных бомб и систем ПВО, которые Вашингтон быстро перебросил в регион за последние дни.

По информации NBC, Трамп не дал добро на все предложения Израиля. Он выступил против представленного израильским премьером Биньямином Нетаньяху плана ликвидировать верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи и подчеркнул, что США участвовать в этой акции не будут.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.