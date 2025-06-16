WSJ сообщила о сигналах Ирана насчет желания деэскалации конфликта с Израилем

Тегеран готов продолжить переговоры с Вашингтоном, если США не присоединятся к израильским атакам

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе с Вашингтоном, сообщает в понедельник The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Тегеран заявил арабским официальным лицам, что будет готов вернуться за стол переговоров до тех пор, пока США не присоединятся к атакам против иранской территории... Они также передали Израилю сообщение о том, что в интересах обеих стран сдержать насилие", - пишет газета со ссылкой на ближневосточные и европейские официальные лица.

При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

Также арабские дипломаты, общавшиеся с иранской стороной, заявили The Wall Street Journal, что Тегеран, судя по всему, надеется на то, что Израиль не станет вести войну на истощение и захочет найти дипломатическое решение.

Ранее израильские официальные лица заявляли, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова продолжать наносить удары по Ирану на протяжении как минимум двух недель.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.