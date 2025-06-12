Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой действий Ирана в ядерной сфере

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Совет управляющих МАГАТЭ в четверг одобрил резолюцию, согласно которой Иран не соблюдает свои обязательства в ядерной сфере, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"По словам дипломатов, 19 стран этого органа МАГАТЭ, представляющего государства-члены агентства, проголосовали за резолюцию. (...) Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 11 стран воздержались, две страны не голосовали", - информирует агентство.

AP отмечает, что проект резолюции представили США, Франция, Британия и ФРГ. В п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​роекте, с которым ознакомилось агентство, Совет управляющих требует немедленно предоставить разъяснения по поводу зарегистрированных частиц урана на нескольких незадекларированных объектах в Тегеране.

Согласно документу, Иран не смог предоставить гарантии, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, и возникшие вследствие того вопросы уже относятся к компетенции СБ ООН.

Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ наряду с ежегодной Генеральной конференцией государств - членов МАГАТЭ.