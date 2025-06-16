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В ЕС не считают возможным посредничество России между Израилем и Ираном

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Отношения между РФ и Ираном не позволяют Москве быть беспристрастным посредником в израильско-иранском конфликте, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Будем ясны: Россия не заслуживает никакого доверия", - заявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, мотивируя среди прочего такую позицию ЕС "партнерством между Россией и Ираном".

Он‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ отвечал на вопрос об отношении Евросоюза к возможной посреднической роли России в урегулировании израильско-иранского конфликта.

Аль-Ануни указал на подписание сторонами соглашений об "углубленном сотрудничестве в большом количестве областей, в частности, во внешней политике и обороне".

"И в свете всего этого Россия не может быть объективным посредником", - заключил официальный представитель главы дипломатии ЕС.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.


Хроника 13 – 16 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
ЕС Иран Израиль Кая Каллас
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