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Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Ираном и Израилем

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Турецкая сторона готова помочь деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в ходе телефонного разговора.

"Эрдоган сказал Пезешкиану, что Турция готова сыграть роль посредника, чтобы положить конец конфликту Ирана и Израиля как можно скорее", - говорится в сообщении газеты Daily Sabah.

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Согласно изданию, которое ссылается на канцелярию Эрдогана, турецкий лидер осудил "бандитизм" со стороны Израиля. Он также добавил, что Израиль пытается затянуть мир в "катастрофу".

Daily Sabah напоминает, что это второй разговор двух лидеров с начала обострения конфликта между Ираном и Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Иран Масуд Пезешкиан Израиль
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