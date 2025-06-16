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Москва констатирует консолидацию иранского общества на фоне действий Израиля

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Кремле ознакомились с заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что смена режима в Иране могла бы стать следствием военной операции Израиля, и констатируют консолидацию в иранском обществе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это заявление мы видели, слышали и читали", - сказал Песков журналистам в понедельник, комментируя сло‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ва Нетаньяху о том, что смена режима в Иране могла бы стать следствием военной операции, которую проводит Израиль, хотя и не является её прямой целью.

"Мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряжённости в регионе. Мы также констатируем существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбёжек, которые сейчас осуществляет израильская сторона", - сказал Песков.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.


Хроника 13 – 16 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дмитрий Песков Израиль Иран
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