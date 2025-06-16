Казахстан рассматривает китайскую CNNC как партнера по проекту строительства АЭС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана рассматривает CNNC в качестве надежного партнера по проекту строительства атомной электростанции (АЭС).

"Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане (...) Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС", - сказал Токаев на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане в понедельник.

"Компания СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке. Кроме того, Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива в Китай", - подчеркнул президент Казахстана.

В минувшую субботу председатель казахстанского Агентства по ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что первую АЭС в Казахстане построит "Росатом", а для строительства второй планируется сотрудничать с китайской СNNC.

Отмечалось, что при отборе вендоров для строительства первой АЭС в Казахстане "Росатом" обошел китайскую China National Nuclear Corporation (2-е место), а также французскую Electricite de France и корейскую Korea Hydro & Nuclear Power (обе компании на 3-м месте).

В 2024 году граждане Казахстана на общенациональном референдуме одобрили ее строительство. Возвести станцию планировалось к 2035 году, однако Минэнерго страны позже заявило, что Казахстан будет ставить задачу перед вендорами пустить в строй первый блок АЭС в более короткие сроки, в течение восьми лет. Затраты на строительство АЭС оцениваются в $10-12 млрд.

По данным Минэнерго Казахстана, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд.