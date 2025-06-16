Поиск

Казахстан рассматривает китайскую CNNC как партнера по проекту строительства АЭС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана рассматривает CNNC в качестве надежного партнера по проекту строительства атомной электростанции (АЭС).

"Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане (...) Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС", - сказал Токаев на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане в понедельник.

"Компания СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке. Кроме того, Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива в Китай", - подчеркнул президент Казахстана.

В минувшую субботу председатель казахстанского Агентства по ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что первую АЭС в Казахстане построит "Росатом", а для строительства второй планируется сотрудничать с китайской СNNC.

Отмечалось, что при отборе вендоров для строительства первой АЭС в Казахстане "Росатом" обошел китайскую China National Nuclear Corporation (2-е место), а также французскую Electricite de France и корейскую Korea Hydro & Nuclear Power (обе компании на 3-м месте).

В 2024 году граждане Казахстана на общенациональном референдуме одобрили ее строительство. Возвести станцию планировалось к 2035 году, однако Минэнерго страны позже заявило, что Казахстан будет ставить задачу перед вендорами пустить в строй первый блок АЭС в более короткие сроки, в течение восьми лет. Затраты на строительство АЭС оцениваются в $10-12 млрд.

По данным Минэнерго Казахстана, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев CNNC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

WSJ сообщила о сигналах Ирана насчет желания деэскалации конфликта с Израилем

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Рябков заявил, что Иран действует в рамках права на самооборону

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Израиле заявили, что не ставят целью своей операции смену власти в Иране

Tesla обновила премиальные Model S и Model X и повысила цены на них на $5 тыс.

Tesla обновила премиальные Model S и Model X и повысила цены на них на $5 тыс.
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

На объекте по обогащению урана в иранском Натанзе новых повреждений не выявлено

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении за ночь трети ракетных установок Ирана

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении за ночь трети ракетных установок Ирана
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

ВМС Израиля впервые перехватили иранские дроны с помощью системы ПВО "Барак Маген"

Эксперты допускают новый кризис судоходства из-за ситуации на Ближнем Востоке

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6561 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });