В Астане объяснили выбор "Росатома" в качестве лидера консорциума по строительству АЭС в Казахстане

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская госкорпорация "Росатом", определенная лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, была выбрана не из политических соображений, а из интересов энергетической безопасности и развития республики, заявила пресс-служба Агентства по атомной энергетике республики.

"Сотрудничество с компанией, выбранной в качестве лидера консорциума, основано на результатах комплексной технической и экономической оценки. Выбор не был политическим, он отражает интересы энергетической безопасности и развития Казахстана. У Казахстана и России давние стратегические связи, в том числе в атомной сфере", - говорится в распространённом в понедельник сообщении.

При этом в агентстве отметили, что "консорциум будет возглавляться подрядчиком, прошедшим тщательную оценку рисков, в том числе сценариев введения новых антироссийских санкций и возможных перебоев с поставками обору‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​дования".

Вместе с тем в сообщении подчеркивается, что "это будет наша первая казахстанская АЭС, находящаяся под полным национальным контролем".

"Выбор партнёра не означает зависимость. Казахстан развивает собственные компетенции в атомной энергетике, страна занимает первое место в мире по добыче урана, производит ядерное топливо, активно готовит национальные кадры и выстраивает инфраструктуру. Реализация проекта предполагает участие международного консорциума, что обеспечивает технологическую устойчивость и снижает риски зависимости от одного поставщика", - отмечается в сообщении.

В субботу Агентство Казахстана по атомной энергии заявило, что "Росатом" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в республике, прорабатывается вопрос привлечение государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации. АЭС будет построена в Жамбылском районе Алматинской области.