Казахстан принял решение о строительстве второй АЭС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана приняло решение о строительстве второй в стране атомной электростанции. Такое постановление, подписанное премьер-министром Олжасом Бектеновым 26 января, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана.

"Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Принять решение о строительстве ядерной установки "Вторая атомная электрическая станция" (далее - ядерная установка) и районе строительства ядерной установки - Жамбылский район Алма-Атинской области", - говорится в документе.

Постановление введено в действие со дня его подписания.

В Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит "Росатом". Строительство станции займет ориентировочно 11 лет, и может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше стартовали 8 августа 2025 года.

Ранее в правительстве заявляли, что вторую и третью АЭС может построить китайская China National Nuclear Corporation (CNNC).