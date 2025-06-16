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Венгрия заветировала план Еврокомиссии по отказу от нефти и газа из России

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Венгерская сторона применила право вето в отношении заключения по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором содержался призыв дальше работать над запретом на газ и нефть из России, сообщает в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Он написал в соцсети Х, что энергетическая политика "входит в вопросы национальной компетенции", и потому Брюссель не должен этим заниматься.

По его словам, план Еврокомиссии "ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность".

Сийярто подчеркнул, что ввиду эскалации на Ближнем Востоке "мы предлагаем не выносить на обсуждение этот план вообще".

Ранее в понедельник издание The Financial Times (FT) со ссылкой на проект предложений Еврокомиссии сообщало, что‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ ЕС намерен добиться полного запрета поставок газа РФ и использовать положения торгового права, чтобы обойти вероятное вето Венгрии и Словакии на санкции против российского газа.

По данным газеты, предложение ЕК, которое, как предполагается, представят во вторник, предполагает введение запрета компаниям подписывать новые контракты на поставки российского газа, при этом запрет вступит в силу немедленно. Существующие краткосрочные контракты на поставку газа по трубопроводам и сжиженного газа из России должны быть прекращены с 2026 года, а долгосрочные контракты - с 1 января 2028 года.

Издание сообщает со ссылкой на двух неназванных источников, что Венгрия и Словакия, которые импортируют российский газ, получат отсрочку до 2027 года, чтобы постепенно отказаться от существующих контрактов.

ЕК объявила 6 мая, что рассчитывает прекратить весь импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года.

Венгрия ЕК Петер Сийярто
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