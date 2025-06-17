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ЕК предусмотрит механизмы для того, чтобы все страны отказались от энергоносителей РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предусмотрит механизмы, которые позволят воздействовать на те страны, которые не захотят выполнять план по отказу от российских энергоносителей, заявил во вторник член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

"Как и в случае с другими законами, будут правила по поводу того, как можно действовать, чтобы подтолкнуть станы к соблюдению мер", - сказал Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос, что он планирует предпринимать, если Венгрия и Словакия не будут выполнять данную инициативу.

Ранее во вторник он представил законодательную инициативу Еврокомиссии, предусматривающую поэтапный отказ от импорта российских энергоносителей.

ЕК Еврокомиссия Словакия Венгрия
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