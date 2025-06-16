Нетаньяху не исключил возможность ликвидации аятоллы Ирана Хаменеи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи могла бы привести к завершению конфликта, сообщает в понедельник ABC News.

"Это не приведет к эскалации конфликта, это, напротив, приведет к его завершению", - заявил он в интервью ABC News, комментируя сообщения западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отмел идею Израиля о возможной ликвидации аятоллы, так как это может привезти к эскалации ситуации.

Премьер-министр также заявил, что целью некоторых ударов израильских военных стали ведущие ученые-атомщики Ирана. Он отметил, что ликвидация иранской ядерной программы в интересах США.

Вместе с тем Нетаньяху прокомментировал материал The Wall Street Journal, в котором говорилось со ссылкой на источник, что Иран подает сигналы о желании деэскалации конфликта с Израилем. Премьер заявил, что по его мнению Иран хочет продолжать переговоры с США по ядерной программе, чтобы тянуть время и создавать ядерное оружие.

"Я не удивлен. То есть они хотят продолжить эти фальшивые переговоры, в которых они лгут, обманывают и тянут за собой США. И знаете, у нас есть надежные данные по этому вопросу", - отметил он.