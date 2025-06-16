ЕК представит 17 июня законопроект по поэтапному отказу от энергоносителей из РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Работа по "дорожной карте", направленной на окончательное избавление ЕС от зависимости от российских энергоносителей, продвинулась, и Еврокомиссия (ЕК) готова представить во вторник законопроект, сообщил член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

"Законодательное предложение будет представлено завтра в Страсбурге. Я был очень удовлетворен тем, что сегодняшние дебаты позволили видеть, как формируется поддержка очень большой частью министров целей "дорожной карты", заключающихся в том, чтобы окончательно избавиться от российского (энергетического - ИФ) импорта", - сказал еврокомиссар в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге, где прошло заседание Совета ЕС по энергетике.

"Это, конечно, сложный процесс. Тем не менее, мы готовы представить завтра законодательное предложение. Мы сделаем это, чтобы действовать быстро, с твердостью, все время продвигаться поэтапным образом, учитывая, конечно, вызовы, встающие перед некоторыми государствами и связанные с их особенностями", - продолжил Йоргенсен.

Он пообещал государствам-членам экспертную помощь комиссии в ходе этого процесса.

"Мы уверены, что несомненно возможно продвигаться в этом направлении, не ставя под сомнение безопасность снабжения в Европе", - заявил член ЕК по энергетике.