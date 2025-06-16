ЕК признает, что отказ от энергоносителей из РФ дорого стоил странам ЕС, но компенсаций не будет

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Отказ стран ЕС от российских энергоносителей обошелся им дорого, но Еврокомиссия не предусматривает выплат финансовых компенсаций за это, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дан Йоргенсен.

"Мы не предложим компенсаций. Многие государства-члены уже прекратили импортировать энергоносители из России, заплатив за это значительную цену. Это правда. Некоторые действовали очень быстро. И это было очень тяжело для ряда из них", - сказал Йоргенсен в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по энергетике.

"Другие теперь должны принять последние меры. Не отрицаем, конечно, что это непростая задача. Но она выполнимая (...) без жестких последствий для цен", - добавил он.

Йоргенсен отвечал на вопрос, будет ли ЕК рассматривать возможность выплаты финансовых компенсаций, которые просят некоторые страны ЕС за потери из-за отказа от российских энергоносителей.

Еврокомиссара также спросили, как может повлиять возможное заключение мирного соглашения по Украине на поставки российских энергоносителей в Европу.

"Мы предлагаем запрет, а не санкционный режим. Для санкций действует другая процедура. Запрет продолжит применяться до тех пор, пока не будет принято другое решение, что и предлагает комиссия. (...) По моему мнению, даже если соглашение будет заключено, а мы все надеемся, что это произойдет быстро, это не означает, что мы возобновим импорт газа из России", - подчеркнул член ЕК по энергетике.