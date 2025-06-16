Президент США считает возможным санкции против России

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не исключает новых антироссийских санкций.

"Это может произойти", - сказал глава Белого дома журналистам "на полях" саммита G7, отвечая на вопрос о возможности новых ограничений против Москвы.

Ранее в июне Трамп говорил, что пока не принял решение о том, одобрит ли он "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и демократом Ричардом Блюмменталем. При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.