Глава ЕК обсудила с сенатором США Грэмом координацию санкций в отношении РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудила в понедельник в Берлине с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) координацию ЕС и США по санкциям в отношении России.

"Председатель ясно обозначила цель: нам нужно реальное прекращение огня, нам нужна Россия за столом переговоров и нам нужно положить конец этой войне. Давление работает (...). Вот почему президент приветствовала то, что сенатор Грэм взял на себя обязательство усилить давление на Россию и продвигать законопроект в Сенате на следующей неделе", - говорится в опубликованном ЕК отчете об этих переговорах.

В нем сообщается, что "ЕС готовит свой 18-й пакет жестких санкций, нацеленных на энергетические доходы России, включая инфраструктуру Nord Stream, банковский сектор России и снижение предельной цены на сырую нефть".

Фон дер Ляйен высказала мнение, что "эти шаги, предпринятые совместно с мерами США, резко увеличат общее воздействие (...) санкций".