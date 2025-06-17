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Трамп заявил о миллиардах долларов, которые США теряют из-за вводимых санкций

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна теряет очень много денег из-за вводимых против других государств санкций.

"Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против стран, это стоит США ужасающе много ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​денег", - приводят американские СМИ ответ Трампа журналистам на вопрос, почему он временит с санкциями против РФ.

"Мы теряем много миллиардов долларов. Санкции - это не так просто: они бьют по обеим сторонам", - добавил американский президент.

Дональд Трамп РФ США
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