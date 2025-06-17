Трамп распорядился к его возвращению в Белый дом подготовить встречу Совета национальной безопасности

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности к его возвращению с канадского саммита G7 быть готовым к поведению совещания, сообщает Fox News.

"Трамп потребовал, чтобы Совет национальной безопасности был готов к работе в Ситуационной комнате к его возвращению с саммита G7", - сообщает телеканал.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп в связи с ситуацией на Ближнем Востоке досрочно покидает проходящий в Канаде саммит "большой семерки" и возвращается в Вашингтон.