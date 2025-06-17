Поиск

В МИД Белоруссии сообщили об эвакуации из Ирана 23 белорусов и трех россиян

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Двадцать три гражданина Белоруссии и три гражданина России были эвакуированы из Ирана в понедельник, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии во вторник.

"Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) 16 июня благополучно выехали из Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

"Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России", - отметили в пресс-службе.

В МИД Бело‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​руссии выразили признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан, а также благодарность россиянам за эффективное взаимодействие и поддержку.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что посольство Белоруссии в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.

Хроника 13 – 17 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидеры стран G7 назвали Иран источником нестабильности и призвали к разрешению кризиса на Ближнем Востоке

Лидеры стран G7 назвали Иран источником нестабильности и призвали к разрешению кризиса на Ближнем Востоке

Что случилось этой ночью: вторник, 17 июня

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Арабский мир и Турция призвали Израиль к прекращению ударов по Ирану

Арабский мир и Турция призвали Израиль к прекращению ударов по Ирану
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп призвал "всех" эвакуироваться из Тегерана

Трамп призвал "всех" эвакуироваться из Тегерана

ЕС продлил на год "крымский пакет" санкций против РФ

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

WSJ сообщила о сигналах Ирана насчет желания деэскалации конфликта с Израилем

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Рябков заявил, что Иран действует в рамках права на самооборону

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана183 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6567 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });