В МИД Белоруссии сообщили об эвакуации из Ирана 23 белорусов и трех россиян
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Двадцать три гражданина Белоруссии и три гражданина России были эвакуированы из Ирана в понедельник, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии во вторник.
"Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) 16 июня благополучно выехали из Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.
"Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России", - отметили в пресс-службе.
В МИД Белоруссии выразили признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан, а также благодарность россиянам за эффективное взаимодействие и поддержку.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что посольство Белоруссии в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.