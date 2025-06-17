В МИД Белоруссии сообщили об эвакуации из Ирана 23 белорусов и трех россиян

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Двадцать три гражданина Белоруссии и три гражданина России были эвакуированы из Ирана в понедельник, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии во вторник.

"Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) 16 июня благополучно выехали из Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

"Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России", - отметили в пресс-службе.

В МИД Бело‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​руссии выразили признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан, а также благодарность россиянам за эффективное взаимодействие и поддержку.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что посольство Белоруссии в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.