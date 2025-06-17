Трамп призвал "всех" эвакуироваться из Тегерана

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал людей покинуть Тегеран.

"Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также он выразил сожаление, что Тегеран в свое время не подписал с США соглашение по атому.

"Иран должен был подписать сделку, которую я велел им подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ей", - написал американский лидер.

Он напомнил, что много раз говорил о том, что "Иран не может иметь ядерного оружия".

Трамп в публикации не уточнил, почему решил посоветовать жителям покинуть Тегеран.

При этом ранее американский президент, отвечая на вопросы журналистов в Канаде, выразил уверенность, что скоро конфликт между Ираном и Израилем удастся урегулировать.