Трамп призвал "всех" эвакуироваться из Тегерана
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал людей покинуть Тегеран.
"Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Также он выразил сожаление, что Тегеран в свое время не подписал с США соглашение по атому.
"Иран должен был подписать сделку, которую я велел им подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней", - написал американский лидер.
Он напомнил, что много раз говорил о том, что "Иран не может иметь ядерного оружия".
Трамп в публикации не уточнил, почему решил посоветовать жителям покинуть Тегеран.
При этом ранее американский президент, отвечая на вопросы журналистов в Канаде, выразил уверенность, что скоро конфликт между Ираном и Израилем удастся урегулировать.