США ведут добровольную эвакуацию американцев из Израиля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - США занимаются организацией добровольной эвакуации из Израиля американских граждан, сообщил в среду посол США в Израиле Майк Хакаби.

"Обращение к американским гражданам, желающим покинуть Израиль: посольство США в Израиле работает над отправлением эвакуационных рейсов и судов", - написал он в соцсети X.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась, после того как в ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.