В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации еще одного иранского военачальника

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявили, что им удалось ликвидировать командующего центра управления в чрезвычайных ситуациях "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Ирана Али Шадмани.

"После получения точных разведданных от Управления военной разведки Израиля и возникновения внезапной возможности в ночь на вторник, ВВС нанесли удар по командному центру в центре Тегерана и уничтожили Али Шадмани, начальника штаба военного времени, важнейшего высокопоставленного командира, ближайшую фигуру к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что Шадмани отдавал приказы и Армии Ирана, и Корпусу стражей Исламской револ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​юции, составляющих ВС Ирана. По информации ЦАХАЛ, центр "Хатам аль-Анбия" занимался боевыми операциями ВС Ирана, а Шадмани определял планы ударов Ирана по Израилю.

В ЦАХАЛ напомнили, что это уже второй раз, когда за время нынешнего конфликта с Ираном им удается ликвидировать главу центра "Хатам аль-Анбия". Так, Шадмани назначили на этот пост после того, как израильские военные в ходе первого удара по Ирану смогли уничтожить предыдущего командующего генерала Голама Али Рашида.

Военные отметили, что гибель Шадмани будет способствовать разрушению командной вертикали в ВС Ирана.

По подсчетам The New York Times, ЦАХАЛ уже смогла устранить 11 высокопоставленных командующих ВС Ирана.