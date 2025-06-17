Поиск

В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации еще одного иранского военачальника

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявили, что им удалось ликвидировать командующего центра управления в чрезвычайных ситуациях "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Ирана Али Шадмани.

"После получения точных разведданных от Управления военной разведки Израиля и возникновения внезапной возможности в ночь на вторник, ВВС нанесли удар по командному центру в центре Тегерана и уничтожили Али Шадмани, начальника штаба военного времени, важнейшего высокопоставленного командира, ближайшую фигуру к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что Шадмани отдавал приказы и Армии Ирана, и Корпусу стражей Исламской револ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​юции, составляющих ВС Ирана. По информации ЦАХАЛ, центр "Хатам аль-Анбия" занимался боевыми операциями ВС Ирана, а Шадмани определял планы ударов Ирана по Израилю.

В ЦАХАЛ напомнили, что это уже второй раз, когда за время нынешнего конфликта с Ираном им удается ликвидировать главу центра "Хатам аль-Анбия". Так, Шадмани назначили на этот пост после того, как израильские военные в ходе первого удара по Ирану смогли уничтожить предыдущего командующего генерала Голама Али Рашида.

Военные отметили, что гибель Шадмани будет способствовать разрушению командной вертикали в ВС Ирана.

По подсчетам The New York Times, ЦАХАЛ уже смогла устранить 11 высокопоставленных командующих ВС Ирана.

Хроника 13 – 17 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран ЦАХАЛ Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Пентагоне заявили, что США не планируют нанесение ударов по Ирану

Турагентства фиксируют аннуляции туров в ОАЭ, спрос упал на 30-40%

Турагентства фиксируют аннуляции туров в ОАЭ, спрос упал на 30-40%

Лидеры стран G7 назвали Иран источником нестабильности и призвали к разрешению кризиса на Ближнем Востоке

Лидеры стран G7 назвали Иран источником нестабильности и призвали к разрешению кризиса на Ближнем Востоке

Что случилось этой ночью: вторник, 17 июня

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Арабский мир и Турция призвали Израиль к прекращению ударов по Ирану

Арабский мир и Турция призвали Израиль к прекращению ударов по Ирану
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп призвал "всех" эвакуироваться из Тегерана

Трамп призвал "всех" эвакуироваться из Тегерана

ЕС продлил на год "крымский пакет" санкций против РФ

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

WSJ сообщила о сигналах Ирана насчет желания деэскалации конфликта с Израилем

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана186 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6567 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });