Израиль ликвидировал шесть иранских ученых-ядерщиков

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные в ходе ударов по Ирану ликвидировали минимум шесть ведущих физиков-ядерщиков, сообщает в пятницу агентство "Тасним" со ссылкой на предварительные данные.

В сообщ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ении отмечается, что ученые погибли во время ударов по иранской столице.

"Тасним" отмечает, что среди погибших - заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Сейед Амир Хосейн Фекхи.

Ранее сообщалось, что в результате израильских ударов по Ирану погиб также командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.

В ночь с четверга на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о превентивных ударах по ядерным объектам Ирана. "Десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.