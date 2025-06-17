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США рассматривали ужесточение ограничений на полупроводниковый экспорт в Китай

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министерство торговли США в последние недели рассматривало возможность ужесточения ограничений на экспорт продукции полупроводниковой отрасли в Китай, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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В частности, изучалась возможность ограничения поставок оборудования для производства стандартных чипов, а не только продвинутых.

Решение могло бы привести к нарушению работы цепочек поставок чипов для смартфонов и автомобилей и поставить под угрозу миллиарды долларов дохода ведущих производителей оборудования, таких как Applied Materials, Lam Research и KLA Corp., отмечает WSJ.

Новые ограничения обсуждались как вариант на случай неблагоприятного развития торговых переговоров с Пекином и уже активно не рассматриваются, приводит газета слова чиновника из Белого дома.

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