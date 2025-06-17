Шеф военной разведки Израиля пообещал скорое расширение операций в Иране

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Управления военной разведки Израиля генерал-майор Шломи Биндер заявил, что его подчиненным вскоре придется действовать в более крупном масштабе на территории Ирана.

"Вы добыли данные, которое проложили дорогу на Тегеран и позволили нанести удар по высшему командованию Ирана. Вскоре вы начнете действовать и в других районах. Вы доказали, что можете прорывать границы и достигать любой цели", - цитирует The Times of Israel слова Биндера, сказанные офицерам разведки.

Биндер пообещал, что Израи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ль в ближайшем будущем будет наносить удары по еще более чувствительным целям в Иране.

Он добавил, что тем не менее разведке не стоит забывать о необходимости вести борьбу сразу на нескольких фронтах, в том числе в секторе Газа для освобождения оставшихся там заложников.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.