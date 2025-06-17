Иран выпустил залпом около 20 ракет по Израилю, большую часть из них перехватили
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Иран запустил около 20 баллистических ракет при недавней атаке на центральные районы Израиля, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на данные израильских военных.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что большую часть из них успешно перехватили.
По данным портала Ynet, не менее 10 человек пострадали во время ракетной атаки, не успев добраться до убежищ. Сейчас им оказывают помощь.
Сообщается о четырех зафиксированных попаданиях ракет в центральных районах Израиля.
По последним данным, Командование тыла Израиля уже разрешило жителям выходить из убежищ.
Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что перехватили за ночь 30 вражеских беспилотников.