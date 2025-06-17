Иран выпустил залпом около 20 ракет по Израилю, большую часть из них перехватили

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Иран запустил около 20 баллистических ракет при недавней атаке на центральные районы Израиля, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на данные израильских военных.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что большую часть из них успешно перехватили.

По данным портала Ynet, не менее 10 человек пострадали во вр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​емя ракетной атаки, не успев добраться до убежищ. Сейчас им оказывают помощь.

Сообщается о четырех зафиксированных попаданиях ракет в центральных районах Израиля.

По последним данным, Командование тыла Израиля уже разрешило жителям выходить из убежищ.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что перехватили за ночь 30 вражеских беспилотников.