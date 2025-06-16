В ЦАХАЛ заявили об уничтожении за ночь трети ракетных установок Ирана

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные утверждают, что уничтожили за минувшую ночь более 120 ракетных установок в Иране, что составляет около трети от всех пусковых установок класса "земля-земля" в распоряжении Тегерана, сообщает в понедельник портал Ynet.

"Ночью мы завершили масштабный удар по нескольким целям в центре Ирана (...) атаковали и уничтожили более 120 пусковых установок, что составляет треть всех установок с ракетами класса "земля-земля", находящихся в распоряжении иранского режима", - передаёт Ynet слова из заявления пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

Хагари добавил, что в результате израильско‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​й атаки Иран успел запустить ночью лишь половину ракет из запланированного количества.

Кроме того, в ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию главы разведывательного подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Хаземи, его заместителя Мохаммада Хасана Мохакеки, главу разведки спецподразделения КСИР "Аль-Кудс" Мохсена Бакери и его заместителя Абу аль-Фазла Нихои.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.