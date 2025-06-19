Семь россиян входили в состав экипажа танкера, загоревшегося в Оманском заливе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Семь граждан РФ входили в состав экипажа танкера Adalynn, который загорелся в минувший вторник после столкновения с судном Front Eagle в Оманском заливе, сообщил в четверг департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

"По информации Генконсульства России в Дубае, семь граждан России входили в состав экипажа танкера Adalynn", - говорится в телеграм-канале ДСКЦ МИД России.

По его данным, Национальная гвардия ОАЭ сообщила об эвакуации 24 членов экипажа Adalynn в прибрежный город Хор-Факкан. Столкновение произошло в 24 морских милях от побережья страны.

"В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники Генконсульства находятся в постоянном контакте с российской частью экипажа и портовым агентом в Хор-Факкане", - добавили в ДСКЦ МИД РФ.

Ранее сообщалось, что танкеры Adalynn и Front Eagle столкнулись во вторник в Оманском заливе в 44 км от порта Хаур-Факкан в ОАЭ, после чего на судах начался пожар.

Столкновение двух танкеров скорее всего было вызвано навигационной ошибкой, допущенной экипажем одного из судов, сообщал телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на министерство энергетики ОАЭ.

Телеканал отмечал, что в связи с конфликтом Ирана и Израиля в районе Ормузского пролива могут наблюдаться перебои в работе навигационных систем.