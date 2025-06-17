Трамп рассматривает возможность удара США по иранским ядерным объектам

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп изучает возможность нанесения США ударов по иранским ядерным объектам, в частности, по объекту в Фордо, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к военным действиям и к нанесению ударов по иранским ядерным объектам, в частности, по подземному объекту по обогащению урана в Фордо", - пишет портал со ссылкой на американского чиновника.

По словам нескольких официальных лиц, президент США собирался обсудить дальнейшую позицию Вашингтона относительно конфликта между Израилем и Ираном на встрече с командой по национальной безопасности, которая началась в 13:00 по местному времени (20:00 по Москве).

Axios сообщает, что, по заявлениям израильских официальных лиц, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжают верить в присоединение Трампа к ударам по Ирану в ближайшие дни.

Издание напоминает, что пока США только помогали Израилю защищаться от иранских ракетных ударов, но не принимали участия в ударах по Ирану.

"Президент Трамп становится все более заинтересован в том, чтобы использовать американские военные ресурсы, чтобы наносить удары по ядерным объектам Ирана", - сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений этой темы в Белом доме..

Согласно собеседникам телеканала, Трамп занял "новую, более воинственную позицию". По их словам, это свидетельствует о "значительном изменении" во мнении главы Белого дома по поводу иранской проблемы.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них - потребовал "безоговорочной капитуляции". Он также указал: "Наше терпение подходит к концу".

Между тем, в Конгрессе США подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м. Объект был засекречен, о нем стало известно в 2009 году. Здесь Иран обогащает уран до уровня 20% в медицинских и исследовательских целях, а также для получения ядерного топлива для Тегеранского исследовательского реактора.