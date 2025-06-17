Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть города

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Тегеране заявили о намерении в скором времени провести "операции возмездия" против Израиля и призвали жителей израильских городов Тель-Авив и Хайфа эвакуироваться, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Мы настоятельно призываем жителей оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти районы ради спасения своей жизни", - цитирует издание слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави, выступление транслировалось по иранскому телевидению.

Мусави подчеркнул, что "карательные операции будут проведены в ближайшее время".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.