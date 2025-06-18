Израильские военные призвал жителей Тегерана покинуть один из районов города

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей одного из районов иранской столицы покинуть дома в преддверии ударов по военным объектам.

"Для вашей безопасности просим вас немедленно покинуть территорию 18-го квартала Тегерана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ, размещенном в соцсети X.

Военные пояснили, что собираются нанести удары по военным объектам в иранской столице.

Ранее в ночь на среду иранские военные запустили две волны ракет по Израилю. Сообщений о серьезном ущербе не поступало.