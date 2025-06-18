Пашинян призвал национализировать принадлежащие ГК "Ташир" "Электросети Армении"

Никол Пашинян Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости национализировать компанию "Электрические сети Армении", которая принадлежит группе компаний "Ташир" российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

"Считаю, что пришло время, когда ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и я призываю всех сотрудников ЭСА добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. После национализации добросовестность будет учтена", - написал Пашинян в соцсети. ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении.

В декабре 2016 года ПАО "Интер РАО" закрыло сделку с группой "Ташир" по передаче ей долей энергокомпании в армянских активах. В результате "Ташир" получила 100% акций в ЗАО "Электрические сети Армении" и ОАО "Разданская ТЭС".

Как сообщалось, в ночь на среду российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян был доставлен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении.

"Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Народ свое слово скажет, они (власти - ИФ) поймут, что ошибались", - заявил Карапетян журналистам перед тем, как сесть в машину полиции.

Ранее во вторник Карапетян сказал журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

"Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - заявил Карапетян.

После этого дом Карапетяна в Ереване был окружен полицией.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая премьер Армении выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.