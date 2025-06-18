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В МАГАТЭ не видят свидетельств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ не получали сведений, которые подтверждали бы версию о разработке Ираном ядерного оружия, заявил глава агентства Рафаэль Гросси телеканалу Sky News.

"Мы пришли к выводу, что не можем утверждать, что в настоящий момент Иран систематически пытается создать ядерное оружие", - заявил Гросси телеканалу.

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Он пояснил, что МАГАТЭ встревожил тот факт, что Иран занимается обогащением урана до 60%, однако в агентстве никогда не заявляли, что в стране разрабатывают ядерное оружие.

Гросси отметил, что в МАГАТЭ обеспокоены возможными последствиями израильских ударов по иранским ядерным объектам.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Хроника 13 – 18 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
МАГАТЭ Иран Рафаэль Гросси
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