В МАГАТЭ не видят свидетельств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ не получали сведений, которые подтверждали бы версию о разработке Ираном ядерного оружия, заявил глава агентства Рафаэль Гросси телеканалу Sky News.

"Мы пришли к выводу, что не можем утверждать, что в настоящий момент Иран систематически пытается создать ядерное оружие", - заявил Гросси телеканалу.

Он пояснил, что МАГАТЭ встревожил тот факт, что Иран занимается обогащением урана до 60%, однако в агентстве никогда не заявляли, что в стране разрабатывают ядерное оружие.

Гросси отметил, что в МАГАТЭ обеспокоены возможными последствиями израильских ударов по иранским ядерным объектам.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.