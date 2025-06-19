Трамп поинтересовался могут ли США уничтожить завод по обогащению урана в Иране

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хочет убедиться, что в случае возможного нанесения американцами ударов по Ирану, цель разрушения ядерной программы Ирана будет достигнута, пишет портал Axios.

"Трамп специально спрашивал своих военных советников, уничтожит ли Massive Ordnance Penetrator (MOP, американская корректируемая противобункерная бомба - ИФ) Фордо", - сообщил портал со ссылкой на американского чиновника.

Как отмечает Axios, "чиновники Пентагона сказали Трампу, что уверены, что бомбы сработают, однако не ясно, смогли ли они убедить президента".

В публикации отмечается, что MOP никогда ранее не имели боевого применения, хотя прошли несколько испытаний во время их разработки.

The Wall Street Journal обращает внимание, что завод в Фордо может стать потенциальной целью США в случае решения о нанесении ударов по Ирану.

Издание сообщило, что Трамп, не афишируя это, одобрил план на случай нападения на Иран, однако пока не отдал приказ о выполнении такой операции.

Ранее Трамп заявил, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд", - сказал он журналистам в Белом доме, не исключив возможности возобновления переговоров с Тегераном по атому.

"Такое может произойти, хотя для таких вещей уже довольно поздно", - подчеркнул Трамп.

Между тем, портал, ссылаясь на источники, отмечает, что в последние дни, "пока Трамп размышляет, стоит ли ему вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана, его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф продолжал напрямую общаться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи".

Фордо - завод по обогащению урана, расположенный рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей. По оценкам, производственные помещения находятся на глубине 80-100 м.