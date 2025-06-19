Источники Bloomberg заявили о подготовке возможного удара США по Ирану в предстоящие дни

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Власти США ведут подготовку к возможному старту военной операции против Ирана в течение ближайших дней, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

Некоторые из источников полагают, что американский удар по Ирану может состояться уже в эти выходные.

В то же время собеседники агентства отмечают, что ситуация развивается и может измениться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему.

"У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд. Ведь обстоятельства меняются", - сказал он журналистам в Белом доме во время встречи с футболистами итальянского футбольного клуба "Ювентус".

Трамп повторил утверждение, согласно которому Иран, по его мнению, до начала израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. "Я думаю, они были в нескольких неделях от ядерного оружия", - сообщил президент США.

Он вновь повторил, что не исключает возобновления переговоров с Тегераном по атому. "Такое может произойти, хотя для таких вещей уже довольно поздно", - сказал Трамп.