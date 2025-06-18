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Трамп заявил, что пока не принял решение по Ирану

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему.

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"У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд. Ведь обстоятельства меняются", - сказал он журналистам в Белом доме во время встречи с футболистами итальянского футбольного клуба "Ювентус".

Трамп повторил утверждение, согласно которому Иран, по его мнению, до начала израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. "Я думаю, они были в нескольких неделях от ядерного оружия", - сообщил президент США.

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Он вновь повторил, что не исключает возобновления переговоров с Тегераном по атому. "Такое может произойти, хотя для таких вещей уже довольно поздно", - сказал Трамп.

Говоря о конфликте Ирана с Израилем, американский лидер подчеркнул, что следует добиться его завершения как можно быстрее. При этом он подчеркнул, что итогом обязательно должны быть гарантии, что у Тегерана не будет ядерного оружия. "Нам не нужно перемирие, нам требуется тотальная победа. Под этим я понимаю - никакого ядерного оружия", - резюмировал американский лидер.

США Дональд Трамп Иран
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