Глава МИД Ирана подтвердил грядущую встречу с коллегами из Франции, ФРГ и Британии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что в пятницу проведет переговоры в Женеве с коллегами из Франции, ФРГ и Великобритании, сообщает агентство "Мехр".

По словам Аракчи, встреча состоится по инициативе "евротройки".

Ранее о планируемой встрече сообщало The Guardian, однако на тот момент, по данным издания, от Ирана не поступало финального сигнала о согласии на проведение мероприятия.

С момента старта на прошлой неделе конфликта между Израилем и Ираном у иранских властей не было встреч с представителями западных стран. Кроме того, Аракчи отмечал, что не может встречаться со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом до тех пор, пока Израиль не прекратит авиаудары.

Во многих странах Евросоюза в последние дни, говоря об ирано-израильском кризисе, возлагали основную ответственность на Тегеран, однако при этом призывали найти дипломатическое решение проблемы.