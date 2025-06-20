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МИД Ирана отказывается вести переговоры с США, пока Израиль продолжает удары

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тегеран не намерен вести переговоры с США до тех пор, пока Израиль не прекратит наносить удары по иранской территории, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Американцы неоднократно направляли сообщения с призывами к серьезным переговорам. Но мы дали ясно понять: пока нападению не положат конец, места дипломатии и диалогу нет", - приводит "Аль-Арабийя" слова министра.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде тоже отверг возможность переговоров с США на данном этапе.

"Мы настроены на дипломатический подход. Покуда продолжается эта агрессия (...), бомбардировки моей страны, разумеется, никакие переговоры на повестке дня стоять не будут", - приводит в пятницу выдержки из интервью Хатибзаде корреспонденту BBC иранское агентство "Тасним".

Вместе с тем замглавы иранского МИД не исключил возвращение к дипломатическим решениям при условии "прекращения агрессии".

Ранее сообщалось, что в пятницу в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и Германии с Аракчи. При этом западные СМИ передавали в ночь на пятницу, что иранская сторона подтвердила, что примет участие в переговорах.

Предполагается, что на встрече речь пойдет о способах дипломатического урегулирования кризиса между США и Ираном.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на запланированных на пятницу переговорах в Женеве передаст Аракчи послание от администрации США, сообщал Sky News. При этом телеканал отмечал, что в Женеве не будет представлена еще одна ключевая сторона - Израиль, который уже несколько дней наносит удары по объектам на территории Ирана.

Иран США Израиль Аббас Аракчи
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