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Главы МИД Франции, ФРГ и Британии встретятся в пятницу с иранским коллегой

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Пятницу в швейцарской Женеве состоится встреча глав МИД Ирана, Франции, ФРГ и Великобритании, сообщает в ночь на четверг The Guardian.

"Главы МИД Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Это может стать дипломатическим прорывом спустя пять дней израильских бомбардировок Ирана", - отмечается в статье.

При этом газета подчеркивает, что "встреча запланирована на пятницу в Женеве, однако пока что от Ирана не поступало финального сигнала о согласии на ее проведение".

С момента обострения на прошлой неделе противостояния Израиля с Ираном у иранских властей не было встреч с представителями западных стран. Кроме того, Аракчи отмечал, что не может встречаться со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом до тех пор, пока Израиль не прекратит авиаудары.

По данным The Guardian до пятничных переговоров в Женеве глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

Во многих странах ЕС в последние дни, говоря об ирано-израильском кризисе, возлагали основную ответственность на Тегеран, однако при этом призывали найти дипломатическое решение проблемы.

Франция Германия ФРГ Британия МИД встреча
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