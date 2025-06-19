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Парламент Литвы поддержал введение национальных санкций против РФ и Белоруссии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сейм Литвы одобрил поправки в законодательство, позволяющие вводить национальные экономические санкции против России и Белоруссии, аналогичные применяемым ЕС, сообщил в четверг официальный портал Литовского национального радио и телевидения (LRT).

"Как указано в документе, правительство Литвы может ввести два вида санкций: замораживание активов и секторальные, то есть экономические ограничения. В обоих случаях списки лиц и компаний, подпадающих под санкции, будут сформированы кабинетом министров", - говорится в сообщении.

Решение одобрили 102 депутата Сейма, один воздержался, против никто не голосовал.

Ранее МИД Литвы инициировал принятие поправок, направленных на то, чтобы предусмотреть в законах возможность введения национальных экономических санкций против России и Белоруссии. Пояснялось, что такие меры предполагается принять в случае, если санкции ЕС, срок действия которых истекает 31 июля текущего года, не будут продлены, к примеру, из-за возможного вето со стороны Венгрии.

Литва
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