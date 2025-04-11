Литва на случай отмены санкций ЕС готовится к "крайним мерам" в торговле с Россией

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Литва хочет иметь возможность применить национальные экономические санкции против России и Белоруссии, если их не останется на уровне Евросоюза, сообщает портал LRT со ссылкой на агентство BNS.

На рассмотрении Сейма Литвы находятся поправки в закон о введении ограничительных мер на национальном уровне в связи с конфликтом на Украине, предусматривающий продление этих мер еще на год - до мая 2026 года.

Таким образом Литва стремится создать механизм экономических санкций против России и Белоруссии на случай, если ЕС не продлит свои санкции. В документе о внесении поправок подчеркивается, что такой механизм будет применяться в качестве "крайней меры".

Срок действия ряда санкций против России истекает в конце июля, однако недавно ЕС столкнулся с противодействием со стороны Венгрии при продлении ограничений. Есть опасения, что это может повториться и в будущем, отмечает BNS.

Сейм в 2023 году впервые ввел национальные санкции в отношении граждан России и Белоруссии. В 2024 году они были продлены.

С начала конфликта на Украине в 2022 году ЕС ввел 16 пакетов санкций против России. Они направлены против российских граждан, экономических секторов и компаний.