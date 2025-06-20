Израильский министр обороны предостерег "Хезболлу" от угроз Израилю

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Исраэль Кац предостерег ливанское движение "Хезболла" от враждебных действий против Израиля, передает в пятницу Times of Israel.

"Лидер "Хезболлы" не извлек уроков у своих предшественников и угрожает действовать против Израиля", - сказал израильский министр.

"Я советую ливанской группировке быть осторожной и понять, что у Израиля закончилось терпение по отношению к террористам, которые ему угрожают", - добавил Кац.

Накануне лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что шиитское движение будет "действовать по своему усмотрению" в ответ на удары Израиля по Ирану. Он подчеркнул, что движение "Хезболла" "не нейтрально" в продолжающемся конфликте.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.