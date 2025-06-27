ВВС Израиля нанесли удары по "Хезболле" на юге Ливана

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по зданию, которое базирующаяся в Ливане группировка "Хезболла" использовала в военных целях, сообщается в телеграм-канале армии в пятницу.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по объекту, который террористическая группировка "Хезболла" использовала для управления огнем и оборонительными операциями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект находится на юге Ливана.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, согласно которому ЦАХАЛ должен был поэтапно уйти с территории Ливана и передать позиции на юге страны ливанским военным.