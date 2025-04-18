Лидер "Хезболлы" отказывается согласиться на разоружение движения

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Руководство движения "Хезболла" не позволит оставить себя без военной силы, заявил в пятницу его генеральный секретарь Наим Касем.

"Израиль добивается того, чтобы сопротивление разоружилось, с целью ослабить и оккупировать Ливан (...) мы не позволим никому разоружить "Хезболлу", - приводит агентство "Мехр" слова Касема.

При этом он заявил, что "сопротивление остановило агрессию Израиля и США на южной границе Ливана". По его словам, Израилю не удалось достигнуть поставленных им целей в его военной кампании в Ливане.

Также Касем обвинил Израиль в 2,7 тыс. случаях нарушения режима прекращения огня и потребовал от израильских военных полностью покинуть ливанскую территорию. Генсек заверил, что "Хезболла" не боится угроз со стороны Израиля и США.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому Армия обороны Израиля поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.