МАГАТЭ выявило повреждения на иранском заводе по производству тяжелой воды

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - МАГАТЭ зафиксировало повреждения на иранском заводе по производству тяжелой воды в Араке, сообщает в пятницу МАГАТЭ в соцсети X.

"По оценкам МАГАТЭ, повреждены ключевые здания на заводе по производству тяжелой воды в Араке, в том числе дистилляционная установка", - говорится в сообщении.

Накануне МАГАТЭ объявило, что после удара израильской авиации по иранскому нефункционирующему реактору в Араке радиоактивного загрязнения нет, так как реактор "не находился в эксплуатации и не содержал ядерного материала".

На тот момент МАГАТЭ отмечало, что не обладало информацией, подвергся ли удару завод по производству тяжелой воды возле Арака.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудары по ряду иранских ядерных объектов, в частности, по неработающему реактору в Араке.

Возле города Хондаб (Арак) расположен тяжеловодный ядерный реактор IR-40, строительство которого началось в начале 2000-х годов. В Иране заявляли, что после завершения строительства он должен был служить только научным целям, использоваться для потребностей медицины и сельского хозяйства; однако в отработанном топливе с реактора мог содержаться плутоний, подходящий для сборки ядерной бомбы.

По Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года Иран согласился внести изменения в конструкцию реактора, чтобы с него нельзя было получать крупные объемы оружейного плутония. Ранее Тегеран уведомлял МАГАТЭ, что реактор должен был заработать в 2026 году. Кроме него, около города Арак находится завод по производству тяжелой воды.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.